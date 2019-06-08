СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию

В региональном Управлении МЧС объявили "штормовое предупреждение".

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 9 июня на территории Карелии прогнозируется ухудшение погодных условий: местами ливни, грозы, при грозах шквалистые усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.