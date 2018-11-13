СРОЧНО: Почти 10 тысяч человек остались без света на Перевалке

В Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях.

По данным МЧС, авария случилась утром во вторник около 06.30 часов. Под отключение попали 8,5 тыс. человек, а также несколько школ, детских садов и других соцобъектов.

В настоящее время аварийные бригады устраняют повреждения на электросетях. Подключить всех обещают в течение 1,5-2 часов.