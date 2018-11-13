Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:14, 13 Ноября 2018
фото: pixabay.com/

СРОЧНО: Почти 10 тысяч человек остались без света на Перевалке

Загрузка...

В Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях.

По данным МЧС, авария случилась утром во вторник около 06.30 часов. Под отключение попали 8,5 тыс. человек, а также несколько школ, детских садов и других соцобъектов.

В настоящее время аварийные бригады устраняют повреждения на электросетях. Подключить всех обещают в течение 1,5-2 часов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Расследование
Что это, если не коррупция? 1
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 6
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
12.11.2018 10:08
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»