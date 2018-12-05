Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
12:17, 05 Декабря 2018

СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали

Загрузка...

Только что стало известно, что Президиум Верховного суда РФ отменил приговор Петрозаводского городского суда и апелляционное решение Верховного суда Карелии в отношении Девлета Алиханова и прекратил его уголовное преследование.

Сегодня утром, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены. Однако, члены Президиума Верховного суда  вышли за рамки этого вопроса и приняли решение в целом по вынесенному ему приговору по делу "о приватизации сберкасс".

Как сообщил находящийся сейчас в Москве адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали. 

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.   

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи". 

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются. 

В настоящее время известный карельский политик и предприниматель Девлет Алиханов находится в колонии в Сегеже. По приговору Петрозаводского городского суда ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. И именно это решение сегодня признано назаконным. 

Постановления Президиума Верховного суда России вступают в силу незамедлительно. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-12-05 13:40:07
Можно поздравить.
Изя
2018-12-05 13:39:49
Нюююююююююююю , вот оно как . Справедливость оказывается ,при содействии ЕСПЧ , оказывается еще есть в России .

Прокурору РэКа и судье видимо кирдык , пензия , однако .
Не судья
2018-12-05 13:35:45
Вопрос :сколько "занесли"? беспокоит... А то, что без очевидных доказательств "свои же" и наказали ,итак ясно....видимо выпал из обоймы ЕДра на какой то период? у них свои расклады...
Сегодня показали по 5 каналу как шикуют ставленники "оттуда" в Смоленской области, губернатор, ужас....но ведь не сажают же?! если только орден не дадут?!
MIRKO-KAREL
2018-12-05 13:34:12
В мэры его, пусть всем отплатит с лихвой
Os
2018-12-05 13:30:52
Теперь незаконно его осудивших накажут?
тетка
2018-12-05 13:07:10
Я рада. Теперь надо его восстановить везде, откуда сняли и вернуть все, что отобрали. Сил и здоровья Девлету!
Valentina Vonti
2018-12-05 12:58:40
Спасибо Европейскому суду.Поздравляю с победой Давлет -жизнь продолжается и семья скоро увидит вас дома.
кир
2018-12-05 12:55:26
Ему приговор был вынесен не за коммерческие дела, а за предательство системы власти, в которую он был вмонтирован. Власть этого не прощает.
German
2018-12-05 12:45:48
Интересная ситуация . Расклад сил в регионе меняется , лишь к предавшим его едросам не примкнул . Да и виновных в его незаконном заключении надо посмотреть внимательно .
sim22
2018-12-05 12:43:30
Теперь он подаст на возмещение морального ущерба. И мы все будем его оплачивать. Вопрос, зачем нам такие судьи, прокуроры,
следователи?
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
28.11.2018, 06:40
ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску
28.11.2018, 11:22
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска
29.11.2018, 19:10
Дмитрий Шепелев нашел замену Фриске

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 5
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 6
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
Сегодня 10:46
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»