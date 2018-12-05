СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали

Только что стало известно, что Президиум Верховного суда РФ отменил приговор Петрозаводского городского суда и апелляционное решение Верховного суда Карелии в отношении Девлета Алиханова и прекратил его уголовное преследование.

Сегодня утром, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены. Однако, члены Президиума Верховного суда вышли за рамки этого вопроса и приняли решение в целом по вынесенному ему приговору по делу "о приватизации сберкасс".

Как сообщил находящийся сейчас в Москве адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи".

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.

В настоящее время известный карельский политик и предприниматель Девлет Алиханов находится в колонии в Сегеже. По приговору Петрозаводского городского суда ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. И именно это решение сегодня признано назаконным.

Постановления Президиума Верховного суда России вступают в силу незамедлительно.