Глава Петрозаводска: «Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал возвращение левого поворота с улицы Пушкинской на набережную.

«По многочисленным просьбам горожан, по согласованию с ГИБДД вопрос решён. Никакого героизма, сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем…, но лучше признать ошибку и оперативно ее исправить, чем упираться и делать вид, что все нормально. Будьте бдительны, товарищи водители, к возврату тоже теперь надо привыкнуть», - написал на своей странице Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что отменен запрет левого поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу.