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Глава Петрозаводска: «Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем»

Новости. Политика
11:16, 21 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал возвращение левого поворота с улицы Пушкинской на набережную.

«По многочисленным просьбам горожан, по согласованию с ГИБДД вопрос решён. Никакого героизма, сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем…, но лучше признать ошибку и оперативно ее исправить, чем упираться и делать вид, что все нормально. Будьте бдительны, товарищи водители, к возврату тоже теперь надо привыкнуть», - написал на своей странице Владимир Любарский.

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Ранее сообщалось, что отменен запрет левого поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-05-21 11:53:42
Там поворачивают то раз в неделю, если только. Нет таких уж проблем.
Zim
2021-05-21 11:36:28
А почему отменили на самом деле запрет? Из-за «многочисленных просьб горожан», или из-за пожелания сенатора Зубарева, которому принадлежит гостиница «Фрегат», ресторан и тд? Хотя какое это имеет значение, главное ведь результат? Если из-за Зубарева, то может его тоже нужно поблагодарить?
Вася
2021-05-21 11:44:50
Zim, Я восхищаюсь достижениями России.
Вася
2021-05-21 11:34:52
Но пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.
Дима
2021-05-21 11:28:03
«Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем»...такой фигней РФ занимается уже много десятков лет.
Гость
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