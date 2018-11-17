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Новости. Общество
14:52, 17 Ноября 2018

СРОЧНО: Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

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На территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС.

В региональном Управлении МЧС предупреждают о резком ухудшении погодных условий 18 ноября.

Ожидается усиление ветра – будет дуть северный, северо-восточный ветер, порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-11-17 16:24:39
Цунами с Онего....
Спасайся все - кто только может, спешите взять билет на поезда, волной с Онего город смоет, деревни, центры и поля.......Садитесь срочно на машины, спасайте вы свое добро - Цунами Волны опрокинут - все в крае с края унесет........Дождались вы решения вопросов, Цунами все за вас решит и Край красиво и прилично, без нас, как в древности достойно будет жить...'Леса взрастут с пеньков по новой, ни свалок , ни кричащих бед - все будет начинаться снова - Онего наше Молодец!
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