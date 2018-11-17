СРОЧНО: Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

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На территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС.
В региональном Управлении МЧС предупреждают о резком ухудшении погодных условий 18 ноября.
Ожидается усиление ветра – будет дуть северный, северо-восточный ветер, порывами до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.
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