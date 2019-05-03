СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие

В Лахденпохском районе Карелии грузовой автомобиль выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка".

Как сообщили в дежурной части МЧС по Карелии, 3 мая около 10 часов утра на 2 км автомобильной дороги к пропускному пункту "Сувяоро" в Лахденпохском районе грузовой автомобиль "Урал" выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка", двигавшемуся по маршруту "Санкт-Петербург - Сортавала" (продлен до Суоярви).

На место пришествия в 10.15 выехало пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (4 человека, 1 единица техники).

Как сообщили в МЧС, в результате происшествия пострадали 3 человека, которые находились в грузовом автомобиле. Получившие травы люди были переданы медикам для оказания им помощи. Среди пассажиров "Ласточки" пострадавших нет.

Движение на данном участке дороги остановлено. В настоящее время "Ласточка" ждет приезда маневрового поезда для дальейшей транспортировки.