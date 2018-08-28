СРОЧНО: В Петрозаводске пропал 7-летний мальчик – ушел на соседнюю улицу и не вернулся

Полиция разыскивает 7-летнего Дениса П, который накануне ушел из дома на Кукковке в тапочках и не вернулся.

Полицией Петрозаводска разыскивается 7-летний Денис П., который накануне в районе 13 часов ушел от дома № 19 по улице Ровио к дому № 8 по улице Сортавальской. С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 128, волосы темные, глаза карие. Выглядит как на фотографии. Был одет: кепка светлая с двумя машинками спереди, футболка светлая с вертикальными светлыми волосами и светлым рисунком спереди, джинсы синие, тапки черного цвета тканевые с белой подошвой. Могла быть с собой куртка зелёная "Adidas".

Всем, кто располагает информацией о местонахождении мальчика или видел его после 13 часов 28 августа просим срочно сообщить по телефонам: +7 981 405-41-44 или 02.

В какое-то время мальчика запечатлели камеры наружного наблюдения.