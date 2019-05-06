СРОЧНО: В Петрозаводске прошла эвакуация в торговом центре

Сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей в торговом центре "Десяточка" на Ключевой.

Как сообщили в МЧС по Карелии, посетители торгового комплекса "Десяточка" эвакуированы.

На данный момент оперативные службы ищут опасный предмет на территории торгового ообъекта.

В министерстве не сообщили о точных причинах, побудивших эвакуировать посетителей здания.

По одной из версий, было получено сообщение о взрывном устройстве.