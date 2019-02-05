Срок эксплуатации газового оборудования в 22 домах в центре Петрозаводска истек 20 лет назад

Прокурор Петрозаводска направил в суд иск о возложении на одну из управляющих компаний города обязанности обеспечить диагностирование внутридомового газового оборудования в 22-х многоквартирных домах, сообщается на сайте горсуда.

Как следует из материалов суда, в 2017 году была проведена проверка. Выяснилось, что одна из управляющих компаний не выполняет требования по безопасному использованию и содержанию внутридомового газового оборудования.

"Выявлены факты непроведения диагностирования данного оборудования в 22 многоквартирных домах, расположенных в центральной части города. Нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования в указанных домах истек более 20-ти лет назад", - говорится в сообщении.

В ответ на представление прокурора управляющая компания представила сведения о заключении договоров на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в отношении указанных домов со специализированной организацией.

Вместе с тем, как установлено в ходе последующей проверки, работы по диагностике не были проведены, поскольку управляющая компания не оплатила их.

"Дальнейшее ежедневное использование газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации без проведения работ по его диагностированию, по мнению прокурора, сопряжено с угрозой создания аварийных ситуаций, опасных для жизни и здоровья неопределенного круга лиц", - уточняется в информации.

Прокурор потребовал в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по диагностированию внутридомового газового оборудования в вышеуказанных многоквартирных домах.