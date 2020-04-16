Срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой может быть увеличен в 3 раза

Группа депутатов Госдумы вынесла на рассмотрение законопроект об увеличении срока льготной оплаты дорожных штрафов с 20 до 60 дней.

"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ, согласно которому срок, в течение которого административный штраф за правонарушение в области дорожного движения может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа, увеличивается до шестидесяти дней со дня вынесения постановления", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сколько времени будет действовать эта норма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".