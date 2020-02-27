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Стал известен победитель конкурса по сносу "Невского Пассажа" в Петрозаводске

Новости. Общество
18:41, 28 Февраля 2020
фото: @Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Федеральной службе судебных приставов России назвали результаты конкурса на разработку проектно-сметной документации по сносу незаконной пристройки в столице Карелии.

Победителем конкурса, который прошел 20 февраля 2020 года, признана московская компания - ООО "Экспресс-Оценка".  

"На проведение открытого аукциона ООО "Центр услуг" подана жалоба, которая по результатам рассмотрения в Федеральной антимонопольной службе России 25.02.2020 признана необоснованной", - говорится в сообщении пресс-службы ФССП России.

Победитель конкурса теперь должен будет провести инженерно-геологические изыскания и разработать проект сноса пристройки к жилому дому на проспекте Невского, 30 в рамках исполнительного производства по решению Петрозаводского городского суда.

Напомним, в Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому № 30 по пр. А. Невского в Петрозаводске Республики Карелия и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной нынешнего года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж", но проиграли очередной процесс.

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