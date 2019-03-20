Стал известно, с кем будет жить 12-летняя дочь Юлии Началовой

После смерти 38-летней певицы говорили о том, что её 12-летняя дочка Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным. Но мать футболиста рассказала, что это не так.

Вера, которая в тот страшный день возвращалась с экскурсии из Лондона, узнала о смерти мамы в аэропорту. Девочка проплакала всю ночь. Тогда же встал вопрос, с кем ей предстоит жить. Отец Евгений Алдонин является ближайшим родственником Веры, и поэтому она должна была остаться с ним. Но семья приняла другое решение, пишет "Лайф".

По словам матери футболиста Елены Алдониной, девочка останется с дедушкой и бабушкой по материнской линии — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией. Тем не менее они все вместе будут заботиться о Вере. Сама Елена потеряла мужа в автокатастрофе 13 лет назад. Смерть Юлии стала ещё одним непредсказуемым горем.

"Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой [по матери]. Сейчас она переживает, конечно. Но всё у неё будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Всё будет хорошо", - сказала Елена Алдонина.

Напомним, Юлия Началова была замужем два раза и дважды развелась. С папой Веры Евгением — в 2011 году. Алдонин потом снова женился, в новом браке у него появился сын Артём.