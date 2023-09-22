Стала известна еще одна точка в Петрозаводске с «бордюглифами» Гапановича

Лебеди, медузы, морские звезды и киты притаились в центре города.

О местоположении еще не раскрученных шедевров руки Сергея Гапановича рассказали в паблике «Типичный Петрозаводск» 23 сентября.

Предприниматель и скульптор Сергей Гапанович, удививший в этом году петрозаводчан петроглифами на бордюрах, создал новые изображения на перекрестке улицы Герцена и проспекта Ленина.



Как рассказали в источнике, точное местоположение с «бордюглифами» — лебедями, медузами, морскими звездами и китами можно определить по геоточке: https://yandex.ru/maps/-/CDUVICjt.

Напомним, ранее мы сообщили, что скульптор работает над новым арт-объектом.