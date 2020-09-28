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Стала известна судьба "Дерева дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы в Петрозаводске

Новости. Общество
15:59, 29 Сентября 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал, куда и когда установят "Дерево дружбы", которое было демонтировано с аллеи городов-побратимов на площади Кирова.

В среду 30 сентября на месте, где ранее располагалось "Дерево дружбы" должно состоятся торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Про судьбу памятного знака "Дерево дружбы" рассказал сегодня журналистам замглавы Петрозаводска Евгений Перов.

"Дерево дружбы восстановлено, - сообщил Перов. - Оно сейчас разобрано и ждет того момента, когда подрядчик приступит к его установке. Мы договор подписываем сейчас, и на следующей неделе подрядчик приступит к работам по благоустройству места. В октябре мы будем устанавливать "Дерево дружбы" уже отреставрированное и отремонтированное на набережной Петрозаводска, в районе института, то есть второй дом по Пушкинской от Ленина".


© Николай Смирнов / Столица на Онего

По словам Евгения Перова установкой "Дерева дружбы" будет заниматься тот же подрядчик, что выполнял работы по возведению стелы воинской славы, – "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей, сказал Перов.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы. Они назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

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Комментарии

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Chel
2020-09-29 16:46:04
А на месте пожарищ ничего не возводят.
кир
2020-09-29 16:46:01
Нет никакой дружбы народов. Бывшие республики наглядно это показали и готовятся воевать с нами, проводят совместные учения НАТО у наших границ. С западными странами, делающими нам санкции, тем более не может быть никакой дружбы.
Нет политической смелости у самобытных отменить это дерево почему? Надеются туда к ним ездить на халяву, как они делали раньше при Сепсякове. За счет бюджетных денег.
новый
2020-09-29 16:09:34
Балетмейстер поташев пустится в безудержный пляс с агрекалчнутыми якобы интеллектуалами, а пока злобно выглядывает из кустов у стелы воинской славы.
Off
2020-09-29 16:17:07
новый, ..а новый педриот ,в колготках скачет вокруг фалл.. стеллы и верещит "мыздесявласти"...)
Off
2020-09-29 16:05:34
Всю правду и дружбу демонтировали ..остался труд и война. (
zanoza
2020-09-29 16:02:30
14,5 млн. рублей выброшены на ветер! А могли бы целый аварийный дом расселить!
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