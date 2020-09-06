Стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году

Пенсионеры в Карелии в 2021 году будут получать денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц.

Это следует из проекта закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год", который направил в парламент руководитель региона Артур Парфенчиков.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше 12115 рублей, будут получать социальные доплаты, чтобы общая сумма достигла этого уровня. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".