Стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году

Пенсионеры в Карелии в 2021 году будут получать денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц.
Это следует из проекта закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год", который направил в парламент руководитель региона Артур Парфенчиков.
Жители Карелии, которые получают пенсию меньше 12115 рублей, будут получать социальные доплаты, чтобы общая сумма достигла этого уровня.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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