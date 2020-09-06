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Стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году

Новости. Общество
10:58, 07 Сентября 2020
фото: © ТАСС / Александр Некрасов
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Пенсионеры в Карелии в 2021 году будут получать денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц.

Это следует из проекта закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год", который направил в парламент руководитель региона Артур Парфенчиков.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше 12115 рублей, будут получать социальные доплаты, чтобы общая сумма достигла этого уровня.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митрий Игнатьевич
2020-09-07 11:53:53
Раз пошла болтовня такая,значит скоро выборы какие нибудь!?!
Уж сколько раз лапшу вешали: и долги "списывали", и рассрочки,но нереальные, и чего только не сделали? Однако только кроме повышение пенсионного возраста ничего не получилось?!?
Вася
2020-09-07 11:41:34
Выросло поколение мойщиков европейских туалетов и сборщиков клубники
Вася
2020-09-07 11:29:46
Народу, кроме кружевных труселей, предложить нечего.
Вася
2020-09-07 11:28:07
Все хотят в Германию, в коме полежать.
кир
2020-09-07 11:33:33
Вася, тебе зачем со справкой?
Вася
2020-09-07 11:26:27
Время работает против вас
кир
2020-09-07 11:36:37
Вася, ты в безвременьи.
новый
2020-09-07 11:18:29
Вполне достаточно, чтобы каждый день в магните очередь на кассе создавать.
кир
2020-09-07 11:32:17
новый, согласен полностью. Как работать или служить - их нет. Сужу по упомянутым ранее пацанам моего квартала. За водкой или пивом - они тут как тут.
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