Стали известны имена Почетных граждан Карелии 2021 года

В преддверии Дня республики Артур Парфенчиков подписал Указ о «Почетном гражданине Республики Карелия», рассказали в правительстве региона.

В 2021 году этого звания были удостоены трое жителей региона. Решение было принято на основании рекомендаций республиканской Комиссии по государственным наградам.

Почетным гражданином Карелии стал Виктор Николаевич Васильев — профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки республики, заместитель директора Карельского регионального института непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. Звание «Почетный гражданин» Виктор Васильев получил за особый вклад в развитие науки и высшего образования в Карелии.







© Николай Смирнов

Доктор медицинских наук, профессор, народный и заслуженный врач республики, заведующий курсом критической и респираторной медицины в мединституте ПетрГУ Анатолий Петрович Зильбер удостоен звания «Почетный гражданин Республики Карелия» за выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения, подготовку высококвалифицированных специалистов для медицинских учреждений Карелии, а также многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.







© Илья Тимин/ТАСС

В списке Почетных граждан Карелии теперь и Вячеслав Петрович Орфинский — доктор архитектуры, профессор, публицист, общественный деятель, заслуженный деятель науки республики, директор научно-исследовательского института историко-теоретических проблем народного зодчества Института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского госуниверситета. Званием отмечен особый вклад Вячеслава Орфинского в изучение, сохранение, защиту и популяризацию историко-культурного и архитектурно-художественного наследия Русского Севера и многолетнюю плодотворную научную и общественную работу.



© Правительство Карелии