Стали известны новые детали рискованного водного похода детей в Карелии

МЧС Карелии сообщило подробности скандального водного похода детей по Ладоге.

В Карелии продолжается расследование уголовного дела о шлюпочном походе по Ладоге. Группа детей 21 июля была снята с острова Валаам, куда она прибыла в рамках экспедиции, организованной «Союзом морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры под руководством Руслана Вышкурцева. Группа пришла на архипелаг вопреки прямому предостережению прокуратуры Карелии. В результате детей поместили в Сортавале, а руководителя похода задержали.

«Руководителям до похода было всё рассказано, всё разъяснено, они своей рукой поставили подписи и со всем ознакомились. Были достигнуты определенные договоренности. А после незаконного убытия с места стоянки, не оповестив сотрудников МЧС, на непригодных для этого маломерных суднах сами же удивляются, что за ними не следили 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не подняли квадрокоптеры, вертолеты и самолеты, чтобы вернуть их обратно, как только они вышли», — заявили в МЧС.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».