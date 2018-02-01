ФОТО и ВИДЕО: Стали известны новые ведущие трэвел-шоу на "Пятнице"

Вместо звезды канала Регины Тодоренко предлагают неожиданных кандидаток.

Пока поклонникам самой известной ведущей трэвел-шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко остается только наблюдать за фоточками в ее Instagram, руководство телеканала "Пятница!» озвучило имена новых ведущих, рассказывает Woman's day. Подбрасывать монетку будут видеоблогер Мария Гамаюн и учительница музыки из Абакана Ольга Антипова. Имена счастливиц озвучил генеральный директор "Пятницы!" Николай Картозия.

"Маша прошла очный кастинг, утверждена в морской сезон и уже послезавтра летит на съемки. Маша не новичок, опыт у нее есть, - честно признался Картозия в своем Instagram. - А вот у второй девушки нет никакого опыта ведущей. Она родилась в Абакане, работала преподавателем игры на гитаре. С уходом Леси Никитюк из "Орла и решки" исчезла святая непосредственность реакций. И просматривая эти 6 с лишним тысяч видеороликов, я в том числе искал девушку… нет, не похожую на Лесю, но с той же степенью внутренней свободы и подкупающей простоты".

Счастливицей оказалась начинающая актриса Ольга Антипова. Уже в ближайшее время она пройдет обучение и дебютирует в финале нового сезона.

"Пройти кастинг – это не победа. Это всего лишь начало большой работы над собой. Потому что любовь зрителя нужно заслужить. Я искренне желаю удачи Маше и Ольге Владиславовне", – добавил Картозия.

И хотя девушек в деле мы увидим только через пару месяцев, познакомиться с Машей можно уже сейчас. За ее страничкой в Instagram и забавными видеороликами следят уже почти полмиллиона человек.

Напомним, Регина Тодоренко заявила о своем желании покинуть проект несколько месяцев назад. Тогда девушка призналась, что совсем не видится с родными и хочет развиваться в другой сфере. Уже через пару недель она заявила о своем поступлении на факультет кинорежессуры в в Нью-Йоркской киноакадемии.