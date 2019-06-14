Названы острые проблемы подготовки к отопительному сезону в Карелии

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако назвал ситуации, которые негативно влияют на прохождение отопительного сезона в республике.

Александр Ломако подвел итоги прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов в регионе и назвал ряд проблем, которые помешали коммунальному хозяйству Карелии пройти зимний период без проблем.

"Это и рост задолженности потребителей за предоставляемые коммунальные услуги. Нормативный запас топлива – по-прежнему наша болевая точка: мы с колес топливо предоставляем на источники теплоснабжения. Ценовая составляющая конъюнктуры рынка на энергоносители. И, конечно же, износ коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения", – рассказал министр Ломако на заседании профильного комитета Заксобрания Карелии.

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