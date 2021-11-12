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Стали известны победители кинофестиваля Arctic Open

Новости. Культура
18:20, 13 Декабря 2021
фото: © arctic-open.com

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В Архангельске завершился V международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open, в котором принимали участие кинематографисты из Карелии.

Лучшим полнометражным фильмом в номинации «полнометражное кино» стала российская лента «Второе солнце» драматурга и режиссера Рината Ташимова. Картина создана в жанре этносказки и рассказывает о жизни современной татарской деревни в Сибири. Именно самобытность и искренность этой ленты высоко оценили члены жюри.

Лучшим документальным фильмом признали работу датского режиссера Вибеке Брилд «В другом месте» о взаимодействии мифов, природы и магии. А в номинации «детский фильм» победил фильм Антона Богданова «Нормальный только я».

Впервые на этом кинофестивале было сформировано медиа жюри из представителей журналистского сообщества, которые отдали свои голоса за документальный фильм канадского режиссера Джека Уайзмана «Назойливый медведь» о жизни белых медведей.

Карельские кинематографисты приняли участие в деловой и образовательных программах кинофестиваля, поделившись опытом своей работы за последние два года, а также представили свои разработки онлайн сервисов в кино.

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Комментарии

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