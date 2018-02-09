Стали известны подробности ЧП на Ладоге, где вчера сотрудники МЧС спасли двух жителей Санкт-Петербурга

Жители северной столицы оказались в воде в трех километрах от берега в районе поселка Тарулинна Сортавальского района в Карелии.

Напомним, сообщение о том, что двум жителям города Санкт-Петербурга требуется помощь спасателей, поступило 8 февраля в 19.08. Люди находились в трех километрах от берега в районе поселка Тарулинна Сортавальского района.

"Как выяснилось позже, при возвращении домой на пути граждан начала появляться вода. Попытки обойти появившуюся воду не увенчались успехом. О происшествии они сразу сообщили на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района", - сообщили в МЧС Карелии.

В спасательной операции принимали участие сотрудники Сортавальского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Республике Карелия и Сортавальского поисково-спасательного отряда Карельской Республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели направились к жителям Санкт-Петербурга на судах на воздушной подушке.

В 20.25 все нуждающиеся в помощи благополучно были доставлены на берег в город Сортавала. В медицинской помощи они не нуждались, рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напоминают, из-за погодных условий на Ладожском и Онежском озерах сложилась обстановка, в связи с которой существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуации, связанных с провалами людей под лед и отрыв льдин.

"Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в чрезвычайную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в пожарно-спасательную службу по телефону мобильной связи – 101", - напомнили в МЧС Карелии.