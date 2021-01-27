Ковид-центр Карелии заказал на полгода 390 перевозок трупов

Госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный во время пандемии в ковид-центр, выступил заказчиком услуги по перевозке тел умерших от коронавируса.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что "Госпиталь для ветеранов войн" выступил заказчиком услуги по осуществлению специальных перевозок тел умерших пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Максимальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей.

Услуга спецперевозки трупов из ковид-центра должна производиться в течение полугода с даты заключения контракта.

В техническом задании сообщается, что победитель аукциона будет обязан круглосуточно оказывать услугу по вывозу трупов инфицированных из ковид-центра, расположенного в Петрозаводске. Работать предстоит по заявкам госпиталя. Время реакции на заявку с сообщением о необходимости вывезти тело – три часа.

Перевозка тел, подлежащих вскрытию, производится из госпиталя в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи, расположенное в Петрозаводске на улице Кирова. Трупы, которые не требуется вскрывать, отправляют в патологоанатомическое отделение БСМП на улице Вольная.

В техзадании указано, что переноска и погрузка тел в машину должны осуществляться с максимальной осторожностью, исключающей возможность повреждения.

Перемещение тела производится в специальных одноразовых мешках или санитарных чехлах, исключающих утрату при транспортировке биологических объектов.

Персонал, занятый перевозкой трупов, должен быть одет в костюм (комбинезон), на руках должны быть перчатки, на ногах - сапоги, на лице – очки и четырехслойная марлевая маска.

После каждого вывоза (смены) кузов машины проходит дезинфекционную обработку. В самом кузове труп должен быть устойчиво зафиксирован. Пол машины должен быть обит металлом. Салон кузова и кабина должны быть отделены жесткой перегородкой.

Перевозчик трупов обязан быть круглосуточно на телефоне. Доставка тел из ковид-центра в морг производится ежедневно и круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.

Согласно документации, в течение полугода исполнитель должен оказать 390 услуг, единицей измерения которых является "штука".

Напомним, по официальным данным на 28 января, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончались 222 человека.