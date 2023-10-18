Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
18.10.2023 17:03
Пушистые хищники добывали яблоки на юге Карелии
18.10.2023 14:46
Японские ученые рассказали о правиле пяти секунд для защиты от COVID-19
18.10.2023 22:00

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, где легковушка влетела в автобус с людьми

Новости. Общество
10:28, 19 Октября 2023
фото: Паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска» / VK

Новости партнеров

В аварии на Древлянке пострадала молодая девушка.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием маршрутного автобуса на Лососинском шоссе, произошедшем в среду, 18 октября.

В районе дома № 35 по Лососинскому шоссе 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, отъезжая от остановки для дальнейшего разворота, не предоставил преимущества автомобилю Skoda, который врезался в маршрутку.

В результате аварии травмы получила 24-летняя девушка — пассажир автобуса. Ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, жесткая авария произошла на Лососинском шоссе 18 октября в 12.56. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в маршрутный автобус с пассажирами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
17.10.2023, 09:57
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
15.10.2023, 10:30
Женщины Сортавалы ополчились на популярную сеть пекарен

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.