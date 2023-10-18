Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, где легковушка влетела в автобус с людьми

В аварии на Древлянке пострадала молодая девушка.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием маршрутного автобуса на Лососинском шоссе, произошедшем в среду, 18 октября.

В районе дома № 35 по Лососинскому шоссе 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, отъезжая от остановки для дальнейшего разворота, не предоставил преимущества автомобилю Skoda, который врезался в маршрутку.

В результате аварии травмы получила 24-летняя девушка — пассажир автобуса. Ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, жесткая авария произошла на Лососинском шоссе 18 октября в 12.56. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в маршрутный автобус с пассажирами.