Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, где легковушка влетела в автобус с людьми

В аварии на Древлянке пострадала молодая девушка.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием маршрутного автобуса на Лососинском шоссе, произошедшем в среду, 18 октября.
В районе дома № 35 по Лососинскому шоссе 46-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ, отъезжая от остановки для дальнейшего разворота, не предоставил преимущества автомобилю Skoda, который врезался в маршрутку.
В результате аварии травмы получила 24-летняя девушка — пассажир автобуса. Ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, жесткая авария произошла на Лососинском шоссе 18 октября в 12.56. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в маршрутный автобус с пассажирами.
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