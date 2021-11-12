Стали известны подробности обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии

С какой целью, по версии следствия, руководитель регоператора по вывозу мусора в республике Иван Новиков за 200 тысяч хотел купить базу данных Единого информационно-расчетного центра Карелии?

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии? Подробнее читайте здесь.