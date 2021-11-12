890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Карелии 2
Сегодня 10:40

Стали известны подробности обвинения, предъявленного директору регоператора по вывозу мусора в Карелии

Новости. Криминал
15:52, 05 Января 2022
фото: ООО «Автоспецтранс» Вконтакте

Новости партнеров

С какой целью, по версии следствия, руководитель регоператора по вывозу мусора в республике Иван Новиков за 200 тысяч хотел купить базу данных Единого информационно-расчетного центра Карелии?

Как считает следствие, директор ООО «Карельский экологический оператор» (ранее ООО «Автоспецтранс») Иван Новиков хотел получить базу данных Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), который через свои расчетные центры предоставляет большой комплекс услуг. Это, например, начисление платы за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств, включая их перечисление предприятиям ЖКХ, и другие услуги.

Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии? Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
/..../
2022-01-05 17:56:29
" Если Кирпич - вор, он должен сидеть в тюрьме! " ( с )
Teaтральный критик
2022-01-05 17:39:33
Белыми нитками шито. Как у гены. Избавляются от неугодных
zanoza
2022-01-05 17:03:38
База данных потребителей ЖКУ должна быть единой и открытой, нет в этой базе никакой коммерческой тайны! В ней не указываются паспортные данные, СНИЛС и т.п., а данные на любое ЮЛ можно найти на сайте ИФНС в ЕГРЮЛ в открытом доступе. Раздули из мухи слона, видно Иван Новиков кому-то помешал.
/..../
2022-01-05 17:38:21
zanoza, и что вы его так защищаете ? Подельник , любовник или кто ???
zanoza
2022-01-05 18:07:33
/..../, никого я не защищаю, но странно когда база данных потребителей ЖКУ находится лишь у ЕИРЦ и все поставщики ЖКУ поэтому вынуждены находиться у них в коммунальном рабстве. А как же рынок и конкуренция? Искусственно создана монополистическая организация по начислению за ЖКУ , а если кто пытается перейти ей дорогу, то получается вот такая история, как с И. Новиковым. Всё не так просто, однако, как может показаться на первый взгляд.
кир
2022-01-05 16:02:53
Спецоперация прошла успешно. Кому это выгодно? Силовикам, - сказал кот. Базы данных теперь у всех есть. Их даже на станциях метро продают. Там не ловят и невозможно тысячи человек изловить. Ваня, не давай им показания, хоть будут соблазнять, - сказал кот. Пенсионеров многих нагрели по этим базам данных. В России всё через заднее место. :)
Изя
2022-01-05 16:24:18
кир, это ты против государства так выступаешь ? Однако какой герой )))
кир
2022-01-05 16:57:41
Изя, не будь провокатором. Я всегда сам по себе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.12.2021, 12:40
Очереди за хлебом выстроились в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.01.2022, 21:27
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)
31.12.2021, 15:24
Как убирали снег с улиц Петрозаводска в ностальгические советские времена - все плохо (ФОТО)
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии

Аналитика

04.01.2022 09:00
Расследование
Я вам денежку принес 3
Кто, по версии следствия, выступил посредником передачи денег от директора ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова сотруднику Единого информационно-расчетного центра Карелии.
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 4
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
Вся аналитика

Чтиво

31.12.2021 18:46
Без политики
«Спасибо за Сашу» 3
Непростая история о маленьком талантливом футболисте из Петрозаводска, чья мечта стала реальностью благодаря неравнодушным людям.
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»