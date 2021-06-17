Стали известны подробности столкновения пожарной машины и «легковушки» в Петрозаводске

В МЧС сообщили обстоятельства дорожного происшествия с участием пожарного автомобиля.

После столкновения пожарной машины и легкового автомобиля, которое произошло сегодня в центре Петрозаводска, никто не пострадал. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.

Как пояснили в министерстве, автомобиль спасателей направлялся на пожар, проблесковые маячки были включены.

Напомним, ДТП произошло сегодня в 14-50 на пересечении улиц Кирова и Вольной в карельской столице. Момент столкновения был зафиксирован камерой компании «Ситилинк».