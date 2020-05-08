Стали известны подробности зверского убийства 12-летней школьницы педофилом в Карелии

В Карелии педофил изнасиловал и убил 12-летнюю девочку в лесу, а затем собрал рассыпанные грибы и ушел домой.

12 сентября 2018 года жительница поселка Рабочеостровск Кемского района Нина Сергеевна (имя изменено – прим. ред.) будет мучительно вспоминать всю оставшуюся жизнь. В то утро ее единственная 12-летняя дочь Оля (имя изменено – прим. ред.) около 7 часов 45 минут ушла в школу, до которой было менее полукилометра. Однако к обеду, как это обычно бывало, девочка домой почему-то не вернулась. Узнав, что она не появилась и в школе, встревоженная Нина Сергеевна позвонила в полицию, сотрудники которой начали искать Олю.

Полицейский-кинолог вместе со служебной собакой прибыли к дому, где Оля проживала с мамой и ее гражданским мужем. Вначале пес покружил у дома, затем на какое-то время остановился у багажника автомобиля их 60-летнего соседа Александра Лебедева, который вместе с супругой жил напротив. После этого собака быстро направилась в сторону школы. Здесь, немного в стороне от тропинки, ведущей к школе, в лесном массиве вначале были обнаружены электронные часы Оли, а затем и ее бездыханное тело.

По заключению судебно-медицинских экспертов, смерть девочки наступила от "колото-резаных ранений шеи с повреждениями крупных кровеносных сосудов, сопровождавшихся массивной кровопотерей". На теле Оли эксперты обнаружили также резаные раны пальцев рук, рваные раны, кровоподтеки и ссадины на лице и других частях тела. Труп Оли находился в наполненном водой небольшом углублении в земле. Однако, как установили оперативники, его сюда притащили. Об этом свидетельствовала, прежде всего, примятая трава до ведущей в школу тропинки, по которой ходила Оля и ходят другие ученики. На траве были обнаружены следы крови, фитнес-браслет и ключ на шнурке, принадлежавшие девочке.

В тот же день, ближе к вечеру, по подозрению в убийстве Оли был задержан тот самый сосед-пенсионер Александр Лебедев, ранее работавший на местном лесозаводе. Он хорошо знал Олю, она дружила с его внучкой – своей ровесницей, приходила к ним в гости. Что же толкнуло Лебедева на убийство беззащитного ребенка?

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