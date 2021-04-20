Стали известны претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска

Список кандидатов на присвоение звания составлен на основании предложений, поступивших от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города, сообщили в администрации Петрозаводска.

На рассмотрение комиссии будут представлены семь человек:

- Андрей Михайлович Гравов, директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;

- Наталья Ивановна Вавилова, директор бюджетного учреждения «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»;

- Наталья Маратовна Зборовская, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»;

- Алексей Михайлович Варухин, член Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

- Павел Евстафиевич Лангуев, пенсионер;

- Валентина Юрьевна Полищук, председатель КРОООО «Российский Красный Крест»;

- Аркадий Леонидович Рутгайзер, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия.

Как сообщили в городской мэрии, заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» пройдет 27 апреля в 15.00.