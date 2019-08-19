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Новости. Общество
22:00, 19 Августа 2019
фото: pixabay.com / freephotocc

Стали известны самые популярные направления летнего отдыха россиян

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Эксперты назвали места, куда чаще всего отправлялись на отдых российские туристы.

Первое место среди зарубежных направлений второе лето подряд занимает Армения: в среднем 8,5% всех купленных авиабилетов приходится именно на эту страну. Также среди лидеров Италия и Турция, которые годом ранее занимали пятое и десятое место соответственно.

При этом ранее в топ-3 также входила Грузия, прямое авиасообщение с которой было приостановлено с 8 июля 2019 года. В этом сезоне Грузии удалось удержаться на пятом месте рейтинга "благодаря крупному туристическому потоку в июне". Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленном для ТАСС.

В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия. При этом из топ-10 выбыли Молдавия и Украина.

В летнем сезоне, как и годом ранее, по количеству проданных авиабилетов лидировали российские направления. Первое место занимает Москва, за ней идет Санкт-Петербург, а на третьей позиции Сочи.

"В прошлом году в топ-10 городов, куда куплено больше всего авиабилетов, попали Самара и Екатеринбург, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. В 2019 году эти города опустились на свои привычные места, но все равно остаются в двадцатке популярных направлений для летних поездок", - отмечается в исследовании.

Что касается курортных регионов, чаще всего этим летом жители России летали в Краснодарский край (Сочи второй год подряд занимает третье место рейтинга, Краснодар - пятую строку) и Крым.

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