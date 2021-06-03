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Стали известны территории Петрозаводска, победившие в конкурсе на благоустройство

Новости. Общество
11:02, 04 Июня 2021
фото: © za.gorodsreda.ru

В Петрозаводске утвердили результаты рейтингового голосования за объекты благоустройства в следующем году.

Итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году были утверждены на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Наибольшую поддержку получили семь объектов: Кукковский сквер — 3636 голосов; территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 — 3223 голоса; Губернаторский сад — 2991 голос; территория в районе Березовой аллеи, 40 — 2829 голосов; территория в районе дома на Ключевой улице, 14 - 2624 голоса; Спортивный сквер — 2333 голоса; территория в районе дома на улице Труда, 7 — 2232 голоса.

Петрозаводчане выбирали объекты благоустройства в период с 26 апреля по 30 мая на единой платформе za.gorodsreda.ru. На выбор было предложено 14 вариантов. В голосовании приняли участие более 28 тысяч жителей карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска. Муниципальные контракты на выполнение работ планируется заключить до 1 октября.

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Комментарии

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David.
2021-06-04 11:11:56
Ну держите! Ща к вам "орки-озеленители" с бензопилами озеленять приедут.
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