Стали известны территории Петрозаводска, победившие в конкурсе на благоустройство

В Петрозаводске утвердили результаты рейтингового голосования за объекты благоустройства в следующем году.

Итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году были утверждены на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Наибольшую поддержку получили семь объектов: Кукковский сквер — 3636 голосов; территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 — 3223 голоса; Губернаторский сад — 2991 голос; территория в районе Березовой аллеи, 40 — 2829 голосов; территория в районе дома на Ключевой улице, 14 - 2624 голоса; Спортивный сквер — 2333 голоса; территория в районе дома на улице Труда, 7 — 2232 голоса.

Петрозаводчане выбирали объекты благоустройства в период с 26 апреля по 30 мая на единой платформе za.gorodsreda.ru. На выбор было предложено 14 вариантов. В голосовании приняли участие более 28 тысяч жителей карельской столицы, сообщили в мэрии Петрозаводска. Муниципальные контракты на выполнение работ планируется заключить до 1 октября.