Стало больше лекарств для лечения коронавируса

Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых.

Таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания, пишет издание "РИА Новости".



В списке указаны такие препараты, как "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Мефлохин", "Азитромицин", "Лопинавир" и "Ритонавир", которые необходимо применять совместно, рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и "Умифеновир".



В перечень препаратов "упреждающей противовоспалительной терапии" вошли "Тоцилизумаб", "Сарилумаб", "Олокизумаб", "Канакинумаб", "Барицитиниб" и "Тофацитиниб".



Подчеркивается, что "Фавипиравир" противопоказан для детей и беременных.



Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.



В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.