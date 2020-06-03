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Стало больше лекарств для лечения коронавируса

Новости. Общество
22:00, 03 Июня 2020
фото: © flickr.com/emagineart
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Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 у взрослых.

Таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению заболевания, пишет издание "РИА Новости".

В списке указаны такие препараты, как "Фавипиравир", "Гидроксихлорохин", "Мефлохин", "Азитромицин", "Лопинавир" и "Ритонавир", которые необходимо применять совместно, рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и "Умифеновир".

В перечень препаратов "упреждающей противовоспалительной терапии" вошли "Тоцилизумаб", "Сарилумаб", "Олокизумаб", "Канакинумаб", "Барицитиниб" и "Тофацитиниб".
 
Подчеркивается, что "Фавипиравир" противопоказан для детей и беременных.

Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта.

В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.

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