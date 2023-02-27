Стало известно, автомобили какого производства на российских дорогах оказались самыми аварийными

Исследование показало, автомобили из какой страны чаще всего попадают в ДТП.

Автомобили российского производства принимали участие чаще чем в каждом седьмом ДТП на дорогах страны. Доля аварий с Lada зимой составила 16 процентов, что в полтора раза больше, чем у ближайших конкурентов. Об этом сказано в исследовании Страхового Дома ВСК (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Второе место оказалось у Toyota — 11% всех ДТП. Далее идут машины марки Hyundai — 9,9 %. Меньше всего аварий сличаются с участием Kia, Nissan, Renault и Volkswage. За 2022 год женщины в авариях попадали в шесть раз реже мужчин. В целом россияне старше 50 лет стали самым бдительными на дорогах, они реже остальных участвовали в ДТП (в 28,6 процента случаев).

На втором месте по аккуратному вождению молодые люди от 18 до 36 лет. Чаще всех дорожные происшествия случались с водителями среднего возраста — от 36 до 50 лет. Среди регионов самой аварийной прошедшей зимой стала Москва — 6,9 процента всех ДТП случилось в столице. Далее идет Краснодарский край.

С 1 марта АвтоВАЗ решил на два процента поднять цены на свои машины. Продажи легковых автомобилей в России падают с середины февраля. При этом по итогам прошлого года в стране было произведено 620 тысяч автомобилей, что на 60 процентов меньше, чем в 2021 году.