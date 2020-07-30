Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия"

Приехавший в Карелию на двухэтажном фирменном поезде турист пожаловался на недостаток комфорта из-за неудачной конструкции купе.
Своими впечатлениями он поделился в блоге "ЖЖитель: путешествия и авиация" на платформе "Яндекс Дзен".
Как отметил автор, в конце июля он ездил отдыхать в Карелию и приобрел билет на фирменный поезд "Карелия" до Петрозаводска.
"Сначала хотел взять верхнюю полку на втором этаже, но в последний момент передумал. И правильно сделал", — написал он.
По словам пассажира, главным недостатком второго уровня является высота потолка.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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