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Новости. Общество
16:08, 05 Июня 2018

Стало известно, что 3 года строят и разбирают на месте рынка "Ягуар" в центре Древлянки

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что не разрешит построить в центре Древлянки очередной торговый центр.

Во вторник Ирина Мирошник провела очередную встречу с журналистами. На планерке глава Петрозаводска отметила, что на сегодняшний день в администрации ждут от подрядчика, занимающегося строительством физкультурно-оздоровительного центра на месте бывшего рынка "Ягуар", измененный проект.

Спортивный комплекс, напомним, должен был появиться на месте закрытого властями рынка "Ягуар" еще в 2016 году, однако работы так и не были завершены. В 2017 году региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный объект хотят превратить в торговый центр, но представитель застройщика тогда заверил, что этого не будет. В апреле 2018 подрядчик полностью демонтировал недостроенный ФОК, пообещав, что скорректирует проект и переделает физкультурный комплекс.

На сегодняшний день за огороженной территорией в центре Древлянки ничего не построено, остался только фундамент.

В мэрии сообщили, что сСтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Древлянка, 16 будет возобновлено. Председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов встречался с подрядчиками, которые полностью подтвердили свои намерения возвести спортивно-оздоровительный объект.

"На улице Древлянка будет построен физкультурно-оздоровительный объект, не торговый объект. Назначение таково", - сказала сегодня на встрече с журналистами Глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

В настоящее время подрядчик готовит измененный проект. Он предполагает возведение двухэтажного здания, а не одноэтажного, как предполагалось изначально. Там должны разместиться залы для игровых видов спорта, для фитнеса, для единоборств, для бильярда, тренерские помещения и душевые. Построить здание под кровлю планируется к зиме.
По информации подрядчика, проект будет представлен в администрацию для получения разрешения на строительство в самое ближайшее время.

На сегодняшний день, по информации Андрея Иванова, документы не поступили.

Напомним, знаменитый древлянский рынок "Ягуар" был демонтирован еще в 2015 году, три года площадь украшает металлический забор, который, судя по происходящим событиям, еще не скоро исчезнет.

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Комментарии

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Juniper59
2018-06-05 18:00:32
Ну, раз не торговля - значит, жилое что-то воткнут. Может, третью башню.
Похожий сарайчик, только цветом повеселее и размером поменьше, стоял несколько лет на Интернационалистов. Что там теперь? Правильно, девятиэтажный квартал "Иволга". А что написано на заборе, кто-нибудь читал? «Реконструкция физкультурно-оздоровительного центра с увеличением площади и этажности».
Что-то напоминает.
sherhan2
2018-06-05 16:51:26
"Мирошник не разрешит..." Ну насмешила. Укропом тоже торговать не разрешала. :)
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