Стало известно, что и когда появится на месте снесенного "Биг Бена" в Петрозаводске

Городские власти разработали схему благоустройства площади Гагарина.

По информации администрации Петрозаводска, место, где ранее размещалась стела с часами, украсит невысокая разноуровневая конструкция с зелеными насаждениями. Слегка возвышающийся над поверхностью земли модульный цветник будет оборудован на площади Гагарина нынешней весной.

В мэрии уточнили, что клумба – это вариант временного дизайна центральной части площади Гагарина. Он был разработан по поручению главы города Ирины Мирошник.

В администрации также состоялось совещание, на котором утверждены макеты обновленного дизайна других городских клумб.

"Численность цветников останется прежней – 75, их украсят 270 тысяч кустиков цветочной рассады", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.