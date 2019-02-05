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Новости. Общество
06:40, 05 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Стало известно, что и когда появится на месте снесенного "Биг Бена" в Петрозаводске

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Городские власти разработали схему благоустройства площади Гагарина.

По информации администрации Петрозаводска, место, где ранее размещалась стела с часами, украсит невысокая разноуровневая конструкция с зелеными насаждениями. Слегка возвышающийся над поверхностью земли модульный цветник будет оборудован на площади Гагарина нынешней весной.

В мэрии уточнили, что клумба – это вариант временного дизайна центральной части площади Гагарина. Он был разработан по поручению главы города Ирины Мирошник.

В администрации также состоялось совещание, на котором утверждены макеты обновленного дизайна других городских клумб.

"Численность цветников останется прежней – 75, их украсят 270 тысяч кустиков цветочной рассады", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда. 

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Комментарии

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Leopol'd
2019-02-05 09:06:03
Наверное "группу Баренц" нанял Макаров, не иначе! :-)
Рекламщики в своей жадности совсем рехнулись. Уже название фирм в новостях вычеркивают.
Неизвестно
2019-02-05 09:05:04
Самое место для установки стелы города воинской славы. лучше не придумать! и что и зачем другое придумывать?
Серж
2019-02-05 08:31:19
И это (на фото ) типа экспертный совет ? Или кто это ? Какое отношение они имеют с основной части жителей города ?
Гость
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