Стало известно, что изменится в оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января

В 2021 году россиянам начнут начислять пени за долги по квартплате и обяжут проводить поверки счетчиков.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году для российских граждан были введены различные послабления, в том числе установлен запрет на начисление неустойки за долги по коммуналке и мораторий на поверку приборов учета. В 2021 году все эти ограничения будут сняты, сообщает РБК. Кроме того, в новом году россиянам придется платить за ЖКХ по повышенным тарифам и получать субсидии на оплату услуг по новом правилам.

Запрет на начисление пеней и штрафов на долги по жилищно-коммунальным услугам был введен с 6 апреля до 31 декабря. С 2021 года гражданам снова будут начислять неустойку. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля уходящего года. Если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки платежа.

С января 2021 года поменяются правила взыскания долгов за ЖКУ. Управляющие компании и ресурсоснабжающии организации при подаче в суд иска на должника обязаны будут указать один из идентификаторов гражданина - паспортные данные, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. Эти данные они смогут запрашивать через суд у органов власти. Такой порядок позволит получить необходимые сведения и защитит персональную информацию граждан.

В 2021 году россиянам необходимо провести поверку счетчиков. С 6 апреля до 31 декабря этого года из-за ограничений, связанных с пандемией, был установлен мораторий на поверку. Первые три месяца после отмены запрета - до апреля 2021 года - плату за услуги будут рассчитывать по средним показателям за последние полгода. Но если не провести поверку, с 6 апреля плату начислят по нормативу, с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Ежегодно в России плата за коммуналку индексируется, но повышение не может быть выше уровня годовой инфляции. В 2021 году тарифы на услуги вырастут с 1 июля. В каждом регионе установлены свои индексы их повышения.

С января 2021 года россияне, имеющие право на льготы или компенсации по оплате коммуналки, освобождены от предоставления органам соцзащиты документов об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Учреждения соцзащиты обязаны будут самостоятельно проверить наличие или отсутствие долгов по квартплате через информационную систему ГИС ЖКХ. При наличии задолженности право на субсидию отменяется.