Стало известно, где будет работать бывший глава Минприроды Карелии Алексей Щепин

На должность Щепина глава Карелии назначил Андрея Карпиловича, который возглавит Минприроды с 15 июля.

Ранее сообщалось, указом главы республики заместителем премьер-министра правительства Карелии – министром природных ресурсов и экологии с 15 июля назначен уроженец Петрозаводска Андрей Карпилович, ранее работавший директором филиала ООО «Сименс» в СЗФО.

Как рассказал "Столице на Онего" экс-глава Минприроды Алексей Щепин, с 16 июля он назначен первым заместителем Андрея Карпиловича. Работавший ранее в этой должности Алексей Павлов остается в Минприроды просто заместителем.

Алексей Щепин также сообщил, что он вместе со своим адвокатом уже подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии на решение суда Улан-Уде.

Напомним, 28 июня за превышение должностных полномочий суд Улан-Удек приговорил Щепина к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.