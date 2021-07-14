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Стало известно, где будет работать бывший глава Минприроды Карелии Алексей Щепин

Новости. Общество
17:13, 14 Июля 2021
фото: © Минприроды Карелии

На должность Щепина глава Карелии назначил Андрея Карпиловича, который возглавит Минприроды с 15 июля.

Ранее сообщалось, указом главы республики заместителем премьер-министра правительства Карелии – министром природных ресурсов и экологии с 15 июля назначен уроженец Петрозаводска Андрей Карпилович, ранее работавший директором филиала ООО «Сименс» в СЗФО.

Как рассказал "Столице на Онего" экс-глава Минприроды Алексей Щепин, с 16 июля он назначен первым заместителем Андрея Карпиловича. Работавший ранее в этой должности Алексей Павлов остается в Минприроды просто заместителем.

Алексей Щепин также сообщил, что он вместе со своим адвокатом уже подали апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии на решение суда Улан-Уде.

Напомним, 28 июня за превышение должностных полномочий суд Улан-Удек приговорил Щепина к 4 годам лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-14 17:51:02
шнырём?
Off
2021-07-14 17:45:59
Драка бульдогов под ковром ..
Гость
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