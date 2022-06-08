Стало известно, где в Петрозаводске будут торговать фермерскими продуктами

Администрация столицы Карелии определилась с местами для продажи товаров местных производителей, кондитерских изделий и мясопродуктов.

Объявлен аукцион на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов. Победители смогут организовать продажу товаров местных производителей, кондитерских изделий и мясопродуктов на Ключевой, Древлянке и в центре города. Срок действия решения — два года. Заявки на участие принимаются с 10 июня по 4 июля, сообщили в мэрии.

На аукционе представлено четыре лота:

Лот № 1 — ул. Сусанина у дома № 8, площадь занимаемого земельного участка — 30 кв.м, площадь павильона — 15 кв.м, специализация торгового объекта — «мясопродукты», начальная цена — 93285,50 руб.;

Лот № 2 — ул. Сусанина у дома № 8, площадь занимаемого земельного участка — 30 кв.м, площадь павильона — 15 кв.м, специализация торгового объекта — «товары местных производителей», начальная цена — 93285,50 руб.;

Лот № 3 — ул. Попова у дома № 2, площадь занимаемого земельного участка — 30 кв.м, площадь павильона в составе остановочного комплекса — 21 кв.м, специализация торгового объекта — «товары местных производителей», начальная цена — 113943,00 руб.;

Лот № 4 — ул. Шотмана у дома № 4, площадь занимаемого земельного участка — 35 кв.м, площадь павильона — 25 кв.м, специализация торгового объекта — «кондитерские и выпечные изделия», начальная цена — 160065,50 руб.

Аукцион пройдёт 8 июля. Его участников определят 6 июля.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска определили место для торговли сувенирами на набережной.