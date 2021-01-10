Стало известно, как автомобилист "потерял" капот в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП, после которого автомобилист остался без капота, но решил продолжить движение.

Сегодня утром водитель легкового автомобиля устроил ДТП в районе улицы Шотмана в Петрозаводске и скрылся, оставив на дороге отвалившийся капот.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована запись видеорегистратора одного из автомобилистов, на которой зафиксирован момент происшествия.

Машина двигалась по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. Вероятно, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль занесло в сторону металлического ограждения. Машина врезалась в преграду, в результате чего у нее отвалился капот. При этом водитель принял решение продолжить движение.

Ранее об этом происшествии "Столице на Онего" сообщил очевидец ДТП.