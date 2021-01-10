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Стало известно, как автомобилист "потерял" капот в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:50, 11 Января 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скриншот видео регистратора
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Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП, после которого автомобилист остался без капота, но решил продолжить движение.

Сегодня утром водитель легкового автомобиля устроил ДТП в районе улицы Шотмана в Петрозаводске и скрылся, оставив на дороге отвалившийся капот. 

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована запись видеорегистратора одного из автомобилистов, на которой зафиксирован момент происшествия. 

Машина двигалась по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. Вероятно, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль занесло в сторону металлического ограждения. Машина врезалась в преграду, в результате чего у нее отвалился капот. При этом водитель принял решение продолжить движение.

Ранее об этом происшествии "Столице на Онего" сообщил очевидец ДТП.

 

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Комментарии

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кир
2021-01-11 16:12:38
Мог испугаться. Был случай, когда водитель съехал с дороги и от испуга и паники убежал в лес.
David
2021-01-11 16:23:07
кир, И зачем ты в лес бежал? :)
nae
2021-01-11 16:38:39
David, так испугался )))
ANT
2021-01-11 15:52:34
Пьяный, однозначно. Не хотел спалиться и быстро уехал. Капот найти будет дешевле чем 30т.р. и полтора года без прав.
David
2021-01-11 16:24:46
ANT, +100Капот на эту помойку 5 т. и если в цвет, а так и того дешевле.
dkzfiles
2021-01-11 15:00:37
на скорость не влияет )
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