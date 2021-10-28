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Стало известно, как будут работать МФЦ в Карелии в ноябрьские праздники

Новости. Общество
10:09, 28 Октября 2021
фото: © Яндекс. Карты

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Жители Карелии смогут воспользоваться услугами многофункциональных центров с 1 по 3 ноября.

С 30 октября по 7 ноября во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики прием граждан будет организован по обычному графику работы в режиме предварительной записи, за исключением 3 ноября, когда рабочий день сокращен на 1 час, 4 и 5 ноября — нерабочие дни, сообщается на сайте регионального правительства.

С 30 октября по 7 ноября удаленные рабочие места не работают, кроме УРМ «Соломенное». С 8 ноября отделы будут функционировать в прежнем режиме.

Переписные участки, организованные на базе отделов МФЦ в Петрозаводске, Медвежьегорске и Костомукше, продолжат свою работу по такому же графику.

Обслуживание посетителей в МФЦ осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты (маски). Предъявление QR-кода не требуется.

Ранее сособщалось, в Карелии родители могут привести в детсад ребенка 1,2,3 ноября со справкой с работы.

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