Стало известно, как будут работать МФЦ в Карелии в ноябрьские праздники

Жители Карелии смогут воспользоваться услугами многофункциональных центров с 1 по 3 ноября.

С 30 октября по 7 ноября во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики прием граждан будет организован по обычному графику работы в режиме предварительной записи, за исключением 3 ноября, когда рабочий день сокращен на 1 час, 4 и 5 ноября — нерабочие дни, сообщается на сайте регионального правительства.

С 30 октября по 7 ноября удаленные рабочие места не работают, кроме УРМ «Соломенное». С 8 ноября отделы будут функционировать в прежнем режиме.

Переписные участки, организованные на базе отделов МФЦ в Петрозаводске, Медвежьегорске и Костомукше, продолжат свою работу по такому же графику.

Обслуживание посетителей в МФЦ осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты (маски). Предъявление QR-кода не требуется.

Ранее сособщалось, в Карелии родители могут привести в детсад ребенка 1,2,3 ноября со справкой с работы.