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Стало известно, как было найдено тело убитой историком Соколовым аспирантки

Новости. Общество
23:30, 13 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Свидетель по делу историка Соколова рассказал в суде, как обнаружил в канале тело Анастасии Ещенко.

Капитан-механик судна "Самара" Антон Хабаров дал показания по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, пишут РИА Новости.

По его словам, судно 9 ноября совершало рейс по уборке мусора. В районе Крюкова канала был найден серый мешок, перевязанный веревкой, его подняли на борт.

"Мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко. Там был другой белый мешок, как из-под сахара, увидел красные пятна и отказался продолжать. Дальше раскрывал пакет я... Я посмотрел и понял, что это тело без конечностей, мужчины или женщины — непонятно, там не видно было", - сказал свидетель Хабаров.

Напомним, громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.

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