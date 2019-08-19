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Новости. Общество
12:47, 19 Августа 2019

Стало известно, как отметят День республики в Медвежьегорске

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Утверждена программа празднования Дня республики 24 августа, сообщили в управлении пресс-службы Карелии.

В этом году Карелия отметит 99-летие образования республики. Основные торжества состоятся в Медвежьегорске 24 августа.

Праздничные мероприятия начнутся с утра возложением венков и цветов на мемориале Славы. В Доме детского творчества откроется традиционная выставка-презентация муниципальных районов Карелии, которая расскажет об их истории, достижениях, промышленности, производстве и туризме.

Большой выбор ждет любителей спорта и здорового образа жизни. На городском стадионе можно будет посмотреть футбол, теннис и волейбол. Гости праздника смогут также увидеть выступления по художественной гимнастике, дзюдо, карате и боксу. С показательными номерами на стадионе школы №3 выступят сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита Карелии.

Концертно-театрализованное представление напомнит о том, что популярный в нашей стране фильм "Любовь и голуби" снимался именно в Медвежьегорске.

Для детей в сквере у Детской школы искусств будут организованы творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры.

Выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке состоятся на улице Советской.

Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования республики, развернется на площади Кирова. Торжества завершатся музыкальной программой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и световым шоу.

Центром празднования каждый год по традиции становится один из городов республики, которому уделяется особое внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, исторические памятники, городская инфраструктура. Району, который выигрывает право принимать День республики, на подготовку к празднику из республиканского бюджета выделяется 50 миллионов рублей.

В Медвежьегорске проведена большая работа по благоустройству городских территорий. Отреставрирована визитная карточка города – фасад исторического здания бывшей гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад и у городского Дома культуры, там отремонтирована

входная зона и заменены окна. На прилегающей территории уложен новый асфальт. Рядом – центральная площадь, которая также отремонтирована.

Реставрацию фасадов и замену окон провели в Школе искусств и в городской школе № 3. Выложены плиткой дорожки, ведущие к Железнодорожному парку, отремонтирован Поцелуев мост и многие другие объекты.

На средства компании "РЖД" реконструировано здание железнодорожного вокзала, заасфальтирован перрон.

Привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены скамейки и новый фонтан с подсветкой.

Утвержденная программа: 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

09.00 – 10.30

Божественная Литургия и благодарственный молебен

 (Храм пророка Илии, ул. Заводская, 8)

10.00 – 18.00

Выставка-презентация муниципальных районов Республики Карелия "Карелия уникальная": достижения, история, промышленность, производство, туризм

(Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

 

Спецгашение (Почта РФ)

(Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

10.00 – 15.00

Художественная выставка предприятий народных промыслов: карельская вышивка, изделия из карельской березы, шунгита и талькохлорита

(ул. М. Горького, 35)

10.00 – 18.00

Выставка "Долго будет Карелия сниться…"

(Медвежьегорский районный музей, ул. Дзержинского, 22)

10.30 - 11.00

 

Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориале Славы

(Перекресток ул. Кирова – ул. Советская)

11.30 -13.30

Военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи"

(ул. 23 июня, гора Лысуха)

14.00 – 15.00

Праздничное шествие

(ул. Кирова - ул. Дзержинского)

"КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ"

 (Городской стадион, ул. Советская, 3)

10.00 – 16.00

×          Мини-футбол, большой теннис, настольный теннис, волейбол, шахматы

×          Показательные выступления по дзюдо, художественной гимнастике, карате, боксу

×          Мастер-класс по игре Кюккя

×          Игры, конкурсы

                       "ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ"

(стадион школы № 3, ул. Дзержинского, 18)

11.00 – 16.00

×          Палатка полярника, выставка оружия,  фестиваль "АвтоГраффити", выставка автотехники ДОСААФ

×          Показательные выступления сотрудников МЧС, Росгвардии, кинологов

×          Показательные выступления федерации кроссфита Карелии                                                  

×          Аттракционы

МАЛАЯ СЦЕНА "КАРЕЛИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ"

                                                          (парк Железнодорожников)

11.30 – 20.00

Работа концертных, театрализованных и интерактивных площадок

11.00 – 18.00

Демонстрационные и практические мастер-классы по карельским ремёслам

12.00 – 14.00

Праздничная концертная программа "Медвежьегорск, любовь и голуби!"

12.00 – 18.00

Интерактивная программа "Фольклорная поляна"

 

Торжественные церемонии награждения тематических конкурсов

 

Презентация международного кинопроекта "Локки"

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА

 (ул. Советская, 19 - ул. Советская, 25)

10.00 – 18.00

Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей и представителей муниципальных образований Республики Карелия  

БИБЛИОСКВЕР "МЕДВЕЖИЙ КРАЙ"

(сквер за Домом культуры, ул. Дзержинског, 29)

10.00 – 15.00

×          Познавательно-игровая программа "Медвежий край"

×          Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)  Национальной библиотеки Республики Карелия. Интерактивная программа. Библиотечный киоск

×          Тематические викторины, конкурсы и развлечения

×          Праздник поэзии

×          Награждение победителей конкурса "Сторона озерная..."

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

(сквер у Детской школы искусств, ул. Дзержинского, 20)

10.00 - 18.00

×          Творческие мастер-классы

×          Хороводы и карельские игрища

×          Детские аттракционы

×          Выставка рисунков "Моя Карелия"

"ЧТОБЫ ПОМНИЛИ"

(ул. Советская, 25)

10.00 – 15.00

×          Выставка артефактов Великой Отечественной Войны, найденных в ходе поисковых экспедиций

×          Мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке

×          Тематические лекции

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

(площадь Кирова)

15.00 – 16.30

Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования Республики Карелия. Выступление официальных лиц. Церемония награждения

16.30 – 17.00

Концертная программа национального ансамбля песни и танца Республики Карелия "Кантеле"

17.00 – 17.40

Концертная программа Музыкального театра Республики Карелия

17.40 – 20.00

Концертная программа самодеятельных творческих коллективов Республики Карелия

20.00– 20.30

Выступление группы "Медвежья икра"

20.30 – 21.50

Выступление приглашенных звезд российской эстрады

21.50 – 22.00

Торжественное закрытие мероприятия. Световое шоу
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