Стало известно, как отметят День республики в Медвежьегорске

Утверждена программа празднования Дня республики 24 августа, сообщили в управлении пресс-службы Карелии.

В этом году Карелия отметит 99-летие образования республики. Основные торжества состоятся в Медвежьегорске 24 августа.

Праздничные мероприятия начнутся с утра возложением венков и цветов на мемориале Славы. В Доме детского творчества откроется традиционная выставка-презентация муниципальных районов Карелии, которая расскажет об их истории, достижениях, промышленности, производстве и туризме.

Большой выбор ждет любителей спорта и здорового образа жизни. На городском стадионе можно будет посмотреть футбол, теннис и волейбол. Гости праздника смогут также увидеть выступления по художественной гимнастике, дзюдо, карате и боксу. С показательными номерами на стадионе школы №3 выступят сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита Карелии.

Концертно-театрализованное представление напомнит о том, что популярный в нашей стране фильм "Любовь и голуби" снимался именно в Медвежьегорске.

Для детей в сквере у Детской школы искусств будут организованы творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры.

Выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке состоятся на улице Советской.

Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования республики, развернется на площади Кирова. Торжества завершатся музыкальной программой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и световым шоу.

Центром празднования каждый год по традиции становится один из городов республики, которому уделяется особое внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, исторические памятники, городская инфраструктура. Району, который выигрывает право принимать День республики, на подготовку к празднику из республиканского бюджета выделяется 50 миллионов рублей.

В Медвежьегорске проведена большая работа по благоустройству городских территорий. Отреставрирована визитная карточка города – фасад исторического здания бывшей гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад и у городского Дома культуры, там отремонтирована

входная зона и заменены окна. На прилегающей территории уложен новый асфальт. Рядом – центральная площадь, которая также отремонтирована.

Реставрацию фасадов и замену окон провели в Школе искусств и в городской школе № 3. Выложены плиткой дорожки, ведущие к Железнодорожному парку, отремонтирован Поцелуев мост и многие другие объекты.

На средства компании "РЖД" реконструировано здание железнодорожного вокзала, заасфальтирован перрон.

Привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены скамейки и новый фонтан с подсветкой.

Утвержденная программа:

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 09.00 – 10.30 Божественная Литургия и благодарственный молебен (Храм пророка Илии, ул. Заводская, 8) 10.00 – 18.00 Выставка-презентация муниципальных районов Республики Карелия "Карелия уникальная": достижения, история, промышленность, производство, туризм (Дом детского творчества, ул. Советская, 6) Спецгашение (Почта РФ) (Дом детского творчества, ул. Советская, 6) 10.00 – 15.00 Художественная выставка предприятий народных промыслов: карельская вышивка, изделия из карельской березы, шунгита и талькохлорита (ул. М. Горького, 35) 10.00 – 18.00 Выставка "Долго будет Карелия сниться…" (Медвежьегорский районный музей, ул. Дзержинского, 22) 10.30 - 11.00 Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориале Славы (Перекресток ул. Кирова – ул. Советская) 11.30 -13.30 Военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи" (ул. 23 июня, гора Лысуха) 14.00 – 15.00 Праздничное шествие (ул. Кирова - ул. Дзержинского) "КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ" (Городской стадион, ул. Советская, 3) 10.00 – 16.00 × Мини-футбол, большой теннис, настольный теннис, волейбол, шахматы × Показательные выступления по дзюдо, художественной гимнастике, карате, боксу × Мастер-класс по игре Кюккя × Игры, конкурсы "ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ" (стадион школы № 3, ул. Дзержинского, 18) 11.00 – 16.00 × Палатка полярника, выставка оружия, фестиваль "АвтоГраффити", выставка автотехники ДОСААФ × Показательные выступления сотрудников МЧС, Росгвардии, кинологов × Показательные выступления федерации кроссфита Карелии × Аттракционы МАЛАЯ СЦЕНА "КАРЕЛИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ" (парк Железнодорожников) 11.30 – 20.00 Работа концертных, театрализованных и интерактивных площадок 11.00 – 18.00 Демонстрационные и практические мастер-классы по карельским ремёслам 12.00 – 14.00 Праздничная концертная программа "Медвежьегорск, любовь и голуби!" 12.00 – 18.00 Интерактивная программа "Фольклорная поляна" Торжественные церемонии награждения тематических конкурсов Презентация международного кинопроекта "Локки" ШИРОКАЯ ЯРМАРКА (ул. Советская, 19 - ул. Советская, 25) 10.00 – 18.00 Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей и представителей муниципальных образований Республики Карелия БИБЛИОСКВЕР "МЕДВЕЖИЙ КРАЙ" (сквер за Домом культуры, ул. Дзержинског, 29) 10.00 – 15.00 × Познавательно-игровая программа "Медвежий край" × Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки Республики Карелия. Интерактивная программа. Библиотечный киоск × Тематические викторины, конкурсы и развлечения × Праздник поэзии × Награждение победителей конкурса "Сторона озерная..." ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА (сквер у Детской школы искусств, ул. Дзержинского, 20) 10.00 - 18.00 × Творческие мастер-классы × Хороводы и карельские игрища × Детские аттракционы × Выставка рисунков "Моя Карелия" "ЧТОБЫ ПОМНИЛИ" (ул. Советская, 25) 10.00 – 15.00 × Выставка артефактов Великой Отечественной Войны, найденных в ходе поисковых экспедиций × Мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке × Тематические лекции ГЛАВНАЯ СЦЕНА (площадь Кирова) 15.00 – 16.30 Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования Республики Карелия. Выступление официальных лиц. Церемония награждения 16.30 – 17.00 Концертная программа национального ансамбля песни и танца Республики Карелия "Кантеле" 17.00 – 17.40 Концертная программа Музыкального театра Республики Карелия 17.40 – 20.00 Концертная программа самодеятельных творческих коллективов Республики Карелия 20.00– 20.30 Выступление группы "Медвежья икра" 20.30 – 21.50 Выступление приглашенных звезд российской эстрады 21.50 – 22.00 Торжественное закрытие мероприятия. Световое шоу