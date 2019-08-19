Стало известно, как отметят День республики в Медвежьегорске

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Утверждена программа празднования Дня республики 24 августа, сообщили в управлении пресс-службы Карелии.
В этом году Карелия отметит 99-летие образования республики. Основные торжества состоятся в Медвежьегорске 24 августа.
Праздничные мероприятия начнутся с утра возложением венков и цветов на мемориале Славы. В Доме детского творчества откроется традиционная выставка-презентация муниципальных районов Карелии, которая расскажет об их истории, достижениях, промышленности, производстве и туризме.
Большой выбор ждет любителей спорта и здорового образа жизни. На городском стадионе можно будет посмотреть футбол, теннис и волейбол. Гости праздника смогут также увидеть выступления по художественной гимнастике, дзюдо, карате и боксу. С показательными номерами на стадионе школы №3 выступят сотрудники МЧС и представители Федерации кроссфита Карелии.
Концертно-театрализованное представление напомнит о том, что популярный в нашей стране фильм "Любовь и голуби" снимался именно в Медвежьегорске.
Для детей в сквере у Детской школы искусств будут организованы творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и традиционные карельские игры.
Выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке состоятся на улице Советской.
Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования республики, развернется на площади Кирова. Торжества завершатся музыкальной программой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и световым шоу.
Центром празднования каждый год по традиции становится один из городов республики, которому уделяется особое внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, исторические памятники, городская инфраструктура. Району, который выигрывает право принимать День республики, на подготовку к празднику из республиканского бюджета выделяется 50 миллионов рублей.
В Медвежьегорске проведена большая работа по благоустройству городских территорий. Отреставрирована визитная карточка города – фасад исторического здания бывшей гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад и у городского Дома культуры, там отремонтирована
входная зона и заменены окна. На прилегающей территории уложен новый асфальт. Рядом – центральная площадь, которая также отремонтирована.
Реставрацию фасадов и замену окон провели в Школе искусств и в городской школе № 3. Выложены плиткой дорожки, ведущие к Железнодорожному парку, отремонтирован Поцелуев мост и многие другие объекты.
На средства компании "РЖД" реконструировано здание железнодорожного вокзала, заасфальтирован перрон.
Привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены скамейки и новый фонтан с подсветкой.
Утвержденная программа:
|
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
|
09.00 – 10.30
|
Божественная Литургия и благодарственный молебен
(Храм пророка Илии, ул. Заводская, 8)
|
10.00 – 18.00
|
Выставка-презентация муниципальных районов Республики Карелия "Карелия уникальная": достижения, история, промышленность, производство, туризм
(Дом детского творчества, ул. Советская, 6)
|
|
Спецгашение (Почта РФ)
(Дом детского творчества, ул. Советская, 6)
|
10.00 – 15.00
|
Художественная выставка предприятий народных промыслов: карельская вышивка, изделия из карельской березы, шунгита и талькохлорита
(ул. М. Горького, 35)
|
10.00 – 18.00
|
Выставка "Долго будет Карелия сниться…"
(Медвежьегорский районный музей, ул. Дзержинского, 22)
|
10.30 - 11.00
|
Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориале Славы
(Перекресток ул. Кирова – ул. Советская)
|
11.30 -13.30
|
Военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи"
(ул. 23 июня, гора Лысуха)
|
14.00 – 15.00
|
Праздничное шествие
(ул. Кирова - ул. Дзержинского)
|
"КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ"
(Городской стадион, ул. Советская, 3)
|
10.00 – 16.00
|
× Мини-футбол, большой теннис, настольный теннис, волейбол, шахматы
× Показательные выступления по дзюдо, художественной гимнастике, карате, боксу
× Мастер-класс по игре Кюккя
× Игры, конкурсы
|
"ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ"
(стадион школы № 3, ул. Дзержинского, 18)
|
11.00 – 16.00
|
× Палатка полярника, выставка оружия, фестиваль "АвтоГраффити", выставка автотехники ДОСААФ
× Показательные выступления сотрудников МЧС, Росгвардии, кинологов
× Показательные выступления федерации кроссфита Карелии
× Аттракционы
|
МАЛАЯ СЦЕНА "КАРЕЛИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ"
(парк Железнодорожников)
|
11.30 – 20.00
|
Работа концертных, театрализованных и интерактивных площадок
|
11.00 – 18.00
|
Демонстрационные и практические мастер-классы по карельским ремёслам
|
12.00 – 14.00
|
Праздничная концертная программа "Медвежьегорск, любовь и голуби!"
|
12.00 – 18.00
|
Интерактивная программа "Фольклорная поляна"
|
|
Торжественные церемонии награждения тематических конкурсов
|
|
Презентация международного кинопроекта "Локки"
|
ШИРОКАЯ ЯРМАРКА
(ул. Советская, 19 - ул. Советская, 25)
|
10.00 – 18.00
|
Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, продукции местных производителей и представителей муниципальных образований Республики Карелия
|
БИБЛИОСКВЕР "МЕДВЕЖИЙ КРАЙ"
(сквер за Домом культуры, ул. Дзержинског, 29)
|
10.00 – 15.00
|
× Познавательно-игровая программа "Медвежий край"
× Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки Республики Карелия. Интерактивная программа. Библиотечный киоск
× Тематические викторины, конкурсы и развлечения
× Праздник поэзии
× Награждение победителей конкурса "Сторона озерная..."
|
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
(сквер у Детской школы искусств, ул. Дзержинского, 20)
|
10.00 - 18.00
|
× Творческие мастер-классы
× Хороводы и карельские игрища
× Детские аттракционы
× Выставка рисунков "Моя Карелия"
|
"ЧТОБЫ ПОМНИЛИ"
(ул. Советская, 25)
|
10.00 – 15.00
|
× Выставка артефактов Великой Отечественной Войны, найденных в ходе поисковых экспедиций
× Мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке
× Тематические лекции
|
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
(площадь Кирова)
|
15.00 – 16.30
|
Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию образования Республики Карелия. Выступление официальных лиц. Церемония награждения
|
16.30 – 17.00
|
Концертная программа национального ансамбля песни и танца Республики Карелия "Кантеле"
|
17.00 – 17.40
|
Концертная программа Музыкального театра Республики Карелия
|
17.40 – 20.00
|
Концертная программа самодеятельных творческих коллективов Республики Карелия
|
20.00– 20.30
|
Выступление группы "Медвежья икра"
|
20.30 – 21.50
|
Выступление приглашенных звезд российской эстрады
|
21.50 – 22.00
|
Торжественное закрытие мероприятия. Световое шоу
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