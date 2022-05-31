Стало известно, как пройдет День города в Петрозаводске

В администрации столицы Карелии рассказали о предварительной программе празднования Дня города.

Как сообщили в городской мэрии, основные праздничные мероприятия, которые пройдут 25 июня, будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра Великого, основателя Петрозаводска. Столице Карелии в этом году исполняется 319 лет.

У памятника первого российского императора состоится церемония: «Виват, великая держава, блистающая гением Петра!». Там же начнется танцевальный флешмоб «Петровский бал».

Перед гостями праздника выступят творческие коллективы и участники проекта «Голос. Дети», оркестр русских народных инструментов Карельской государственной филармонии. Ожидаются выступления в рамках программы «Семейная муза».

В этот же день, 25 июня, пройдет церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска».

«Лики петровской эпохи» можно будет увидеть во время дефиле участниц фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России-2022». Морской клуб «Полярный Одиссей» представит программу «Алые паруса над Онего».

Кроме того, ожидается шествие выпускников, конкурс-шоу барберов «Петровский цирюльник», интерактивный квест «По следам Петра Великого» и другие мероприятия.

Традиционный фестиваль «Иллюзии Старого города» пройдет в квартале исторической застройки. А на Советской площади развернется фотовыставка «По следам Петра Великого».

Будет работать ярмарка сувениров, а также гастрономический фестиваль «Петровский пир».

Вечером над городом прогремит праздничный фейерверк «Салют, Петрозаводск!».

Окончательная программа праздника, проходящая последние согласования, будет опубликована на следующей неделе.