Стало известно, какая погода ожидает жителей Карелии в декабре

Синоптики обещают в республике и снег, и морозы до -28℃.

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги прошедшей осени и рассказали о погоде на предстоящий месяц.

По словам синоптиков, сразу 2 месяца минувшей осени в столице Карелии оказались выдающимися — в октябре и ноябре выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений в Петрозаводске. Октябрь перевыполнил норму по осадкам в 2,5 раза, ноябрь — на 225%. При этом если сентябрь был по-летнему теплым, то октябрь и ноябрь отставали от климатической нормы на 2℃ и 2,5℃ соответственно. Настоящая зима пришла на большую часть территории республики еще осенью.

По прогнозам синоптиков, в первые дни декабря заметно похолодает. До конца первой декады месяца температура ночью будет достигать — 18℃, -28℃, днем не превышать -10℃, -15℃.

Во второй декаде месяца, с 10 числа, в республику придут циклоны с пасмурной погодой, осадками и ветром. При этом температура несколько повысится до средней.

В третьей декаде прогнозируется частая смена погоды, с перепадами давления и большими разницами температур. В целом синоптики говорят о том, что декабрь будет снежным и умеренно холодным.