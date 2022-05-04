Стало известно, какая погода ожидается в Карелии в середине мая

С окончанием праздников в Карелию придет тепло.

По словам специалистов карельского Гидрометцентра, завершающиеся майские праздники в этом году выдались холодными. Температура оказалась ниже средней от 1 до 4,5°С. Прохладным был и 9 мая. Лишь 6 и 7 мая погода порадовала жителей Карелии.

С наступлением рабочих дней в республику вернется умеренно теплая погода. В Карелию придут циклоны, с кратковременными дождями и близкой к норме температурой.

Ночью преобладающими в Карелии будут температуры от +1 до +6°С, днем воздух будет прогреваться до +10, +15°С. На крайнем севере республики следует ожидать более прохладной погоды.