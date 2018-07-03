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Новости. Общество
12:54, 03 Июля 2018

Стало известно, какие еще дороги отремонтируют в Петрозаводске этим летом

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Мэрия дополнительно потратит 6 млн рублей на ямочный ремонт в Петрозаводске, сообщила глава города.

На сегодняшней встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что ямочный ремонт, который по контракту с мэрией осуществляла компания "Онегодорстрой", завершен, отремонтировано порядка 15 тысяч кв.м дорог.

Журналисты поинтересовались у главы города, довольна ли она результатом.

"По поводу степени моей удовлетворенности, она будет отражена в акте приемки работ, - сказала Ирина Мирошник. - Специалисты ЖКХ выполнят эти мероприятия по приемке либо неприемке, тогда можно будет говорить о степени удовлетворенности, но если вспоминать историю предыдущих лет, подрядчика, с которым мы работали по этим первым 15 тысячам кв.м., конечно же, не сравнить с другой, недобросовестной компанией".

Глава города также сообщила, что в середине июля будет проведен еще один аукцион на ямочный ремонт. Это стало возможно благодаря экономии 6 млн рублей на проектировании мостов. 

"Благодаря экономии на проектирование мостов будет отремонтировано еще 4 тысячи кв.м. дорог: перекресток Ключевского шоссе и улиц "Правды", Калинина и Лыжной, пересечение "Правды" и Невского, Мерецкова и Невского. Предполагаются и дополнительные виды работ: по ул.Заводской, по ул.Шотмана", - сказала Мирошник.

Работы предполагается провести в июле-августе.   

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