Стало известно, какие иномарки подешевели вопреки всеобщему подорожанию

Почти все автомобильные бренды в сентябре подняли цены на свои машины в России, но некоторые популярные модели в определенных комплектациях, наоборот, подешевели.

К такому выводу пришли аналитики "Авто.ру", которые изучили прайс-листы и сравнили розничные цены на новые машины в августе и сентябре 2020 года. О результатах их исследований рассказал РБК.

Согласно исследованию, подешевели следующие модели. Кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом в исполнении Active стал дешевле на 13 тыс. рублей или 1%, цена на внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым мотором и "автоматом" снизилась на 40 тыс. руб. или 1%, стоимость хэтчбка Kia Ceed с 1,6-литровым мотором и «автоматом» сократилась на 60 тыс. руб. или 5%. О причинах снижения цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".