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Стало известно, какие иномарки подешевели вопреки всеобщему подорожанию

Новости. Общество
09:07, 02 Октября 2020
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Почти все автомобильные бренды в сентябре подняли цены на свои машины в России, но некоторые популярные модели в определенных комплектациях, наоборот, подешевели.

К такому выводу пришли аналитики "Авто.ру", которые изучили прайс-листы и сравнили розничные цены на новые машины в августе и сентябре 2020 года. О результатах их исследований рассказал РБК.

Согласно исследованию, подешевели следующие модели.

Кроссовер Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором и полным приводом в исполнении Active стал дешевле на 13 тыс. рублей или 1%, цена на внедорожник Toyota Fortuner с бензиновым мотором и "автоматом" снизилась на 40 тыс. руб. или 1%, стоимость хэтчбка Kia Ceed с 1,6-литровым мотором и «автоматом» сократилась на 60 тыс. руб. или 5%.

О причинах снижения цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Не глупый
2020-10-02 11:12:14
Глупо звучит: " к такому мнению пришли аналитики"....
Всё в стране зависит от доллара и евро, "опираясь" на "народное достояние", так и скажите прямо: повышается валюта или падает рубль, иномарки в каждый раз "переодеваются" , да и не только иномарки, всё повышается, "мы" же на игле были, есть и будем !!! И это не секрет!
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