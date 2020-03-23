Стало известно, какие объекты в Карелии не будут открыты к юбилею республики

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фото: Столица на Онего
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Федеральные власти перенесли срок ввода в эксплуатацию нескольких объектов ФЦП, обосновав свое решение проблемами с подрядными организациями.

Введение в эксплуатацию ряда объектов федеральное правительство сдвинуло на 2021 год, обосновав перенос сроков проблемами с подрядными организациями.

Так, в Петрозаводске, к примеру, отброшены сроки реконструкции автовокзала и улицы Куйбышева в центральной части города. А в глубинке Карелии к республиканскому празднику не будут завершены работы по целому списку объектов.

Текст о главных изменениях в ФЦП читатйте на сайте "Вести Карелии".

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