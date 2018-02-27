Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
07:25, 27 Февраля 2018

Стало известно, какие остановочные комплексы отремонтируют в Петрозаводске

По теме

Депутаты поддержали создание Агентства городского развития в Петрозаводске
27.02.18 13:19
"Коди-Опт" приглашает к сотрудничеству
27.02.18 12:23
"Петрозаводскмаш" прошел проверку на соответствие ядерной безопасности Венгрии
27.02.18 09:52
Все новости
Загрузка...

ООО "ТехРент" выполнит работы по капитальному ремонту восьми павильонов ожидания общественного транспорта в ближайшие недели, сообщили в администрации города.

В список остановочных комплексов, которые будут отремонтированы, вошли остановки "Травмпункт" (улица Антикайнена), "Еремеева" (улица Кирова), "БСМП" (улица Кирова, у здания молокозавода), "Гостиница Северная" и "Герцена" (проспект Ленина), "Ленинградская" (у разворотного кольца на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта), "Дом мод" (у пересечения улиц Муезерской и Суоярвской), "Ватутина" (около дома 42а по улице Чапаева).

Договоренность о выполнении работ по капитальному ремонту восьми остановок достигнута с организацией-спонсором по поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, рассказали в мэрии. ООО "ТехРент" приступит к работам в ближайшие недели.

Напомним, в понедельник глава города сообщила журналистам, что в карельской столице порядка 100 остановочных комплексов нуждаются в замене.

"Это естественный процесс. Остановки выходят из строя – их нужно менять либо ремонтировать", - сказала она.

Мэрия рассчитывает, что проблему с остановками можно будет решить, в том числе, за счет организаций торговли.

По теме

Депутаты поддержали создание Агентства городского развития в Петрозаводске
27.02.18 13:19
"Коди-Опт" приглашает к сотрудничеству
27.02.18 12:23
"Петрозаводскмаш" прошел проверку на соответствие ядерной безопасности Венгрии
27.02.18 09:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Spartak
2018-02-27 12:42:37
Училище Культуры - старый комплекс снесли, а новый не подумали поставить. Боднарчук, это ваш избирательный участок,
кир
2018-02-27 10:45:06
Не мой вопрос, но крышу острую на остановке поставить можно и чистить не придется. А то сделали химеры какие-то.
12345
2018-02-27 08:48:32
Спонсор дороги бы качественнее чистил. А что он еще как спонсор сделает? И какими уговорами его на спонсорство позвали?
Доктор Лень
2018-02-27 10:24:39
12345, вышел зайчик.. А на Ключевой песочком посыпано, в кои веки.
mobikk
2018-02-27 07:41:47
Ремонтировать хорошо. Но на половине остановок ремонтировать нечего. Ибо нет этих комплексов вообще.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»