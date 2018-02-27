Стало известно, какие остановочные комплексы отремонтируют в Петрозаводске

ООО "ТехРент" выполнит работы по капитальному ремонту восьми павильонов ожидания общественного транспорта в ближайшие недели, сообщили в администрации города.

В список остановочных комплексов, которые будут отремонтированы, вошли остановки "Травмпункт" (улица Антикайнена), "Еремеева" (улица Кирова), "БСМП" (улица Кирова, у здания молокозавода), "Гостиница Северная" и "Герцена" (проспект Ленина), "Ленинградская" (у разворотного кольца на пересечении улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта), "Дом мод" (у пересечения улиц Муезерской и Суоярвской), "Ватутина" (около дома 42а по улице Чапаева).

Договоренность о выполнении работ по капитальному ремонту восьми остановок достигнута с организацией-спонсором по поручению главы Петрозаводска Ирины Мирошник, рассказали в мэрии. ООО "ТехРент" приступит к работам в ближайшие недели.

Напомним, в понедельник глава города сообщила журналистам, что в карельской столице порядка 100 остановочных комплексов нуждаются в замене.

"Это естественный процесс. Остановки выходят из строя – их нужно менять либо ремонтировать", - сказала она.

Мэрия рассчитывает, что проблему с остановками можно будет решить, в том числе, за счет организаций торговли.