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Новости. Общество
11:58, 07 Июля 2019
фото: Виталий Невар / ТАСС

Стало известно, какие продукты подорожали в России больше всего

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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года, сообщает РБК.

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

Так, рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции. Посевы просо были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, прокомментировала РБК начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Цены на яйца очень часто демонстрируют сюрпризы, они сложно прогнозируемы. "Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены", — объяснила аналитик Газпромбанка.

Цены на газомоторное топливо (преимущественно бензин) возросли на 30,8%. Основным драйвером роста цен на газомоторное топливо, как и для всего топливного рынка в целом, стало значительное повышение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет, пишет РБК.

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