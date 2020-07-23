Стало известно, какие суммы будут компенсировать при покупке туров по России

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путевок.

Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаил Мишустина. Документ опубликован на сайте правительства.

Компенсации будут выплачиваться в виде кешбэка (возврата средств) при оплате тура через российскую платёжную систему "Мир". Рассчитывать на кешбек смогут лишь те туристы, у которых продолжительность тура составляет не менее пяти ночей.

Например, при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Какие суммы будут возвращать туристам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".